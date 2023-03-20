Мир 20 марта 2023, 20:51 Экоактивистка Грета Тунберг стала почетным доктором Университета Хельсинки Экоактивистка Тунберг стала почетным доктором факультета теологии Университета Хельсинки РИА «Новости»

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Известная экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг и еще 29 человек стали почетными докторами наук в различных областях Университета Хельсинки. Об этом сообщили на сайте учебного заведения.

Тунберг стала почетным доктором факультета теологии. Профессор Мартти Ниссинен пояснил, что университет хотел «расширить взгляд» на права человека и состояние планеты.

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«Выбирая Грету в качестве почетного доктора, мы сообщаем, что хотим быть такими же смелыми и влиятельными, как она», — отметил Ниссинен в интервью местным СМИ.

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Помимо Тунберг, почетными докторами стали еще 29 человек, среди них президент Финляндии Саули Ниинисте. Докторскую степень он получил в сфере философии. Традиционно, почетные докторские степени присудили нв выпускной церемонии университета.

Экоактивистку Грету Тунберг задержали 1 марта во время очередной демонстрации в Норвегии. Протестующие выступили против строительства ветряной электростанции на оленьих пастбищах на территории коренного народа страны — саами. Экоактивисты заблокировали вход в министерство финансов, их задержала полиция.