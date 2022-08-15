Стала известна сумма газового сбора в Германии

Размер сбора за газ, который должны платить компании и частные домохозяйства в Германии с 1 октября, составит 2,4 евроцента за киловатт-час. Об этом изданию Die Freir Welt сообщили в организации Trading Hub Europe.

Представительница Минэкономики ФРГ Мартина Хоффманн сообщила, что пока непонятно, будет ли эта сумма дополнительно обложена налогом на добавленную стоимость. Комитет Евросоюза пока не ответил на запрос немецких властей.

«На немцев ложится серьезная нагрузка, но канцлер Олаф Шольц сообщал, что вместе со сбором введут и послабление. После 1 октября вступят в силу и другие льготы для граждан», — сказала она.

Ранее стало известно, что с целью поддержки газовых импортеров в Германии с 1 октября до 2024 года введут сбор на пользование газом, который на семью из четырех человек может составить до трехзначной суммы в евро в год, писал RT.

СМИ сообщали, что жители Германии вынуждены ставить режим не выше 30 градусов при стирке, сокращать отопление в квартире и мыться мокрыми тряпками вместо душа. Таким образом они экономят на оплате коммунальных услуг.