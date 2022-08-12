Жители Германии признались, что ради экономии «умываются» мокрой тряпкой и тепло одеваются дома

Жители Германии вынуждены мыться мокрыми тряпками вместо душа, сокращать отопление в квартире и ставить режим не выше 30 градусов при стирке. Об этих способах экономить на коммунальных ресурсах они рассказали РИА «Новости».

Один из собеседников издания признался, что его отец, немецкий пенсионер с 45-летним рабочим стажем, вернулся «к режиму далеких времен ГДР», когда ванные были не у всех и «приходилось умываться просто тряпкой, смоченной в тазике», а душ принимать гораздо реже.

«Единственное, что можно сделать в нынешней ситуации, когда счета катастрофически растут, — это сократить отопление в квартире, проверить, не нужно ли заменить уплотнители на окнах и дверях, и потеплее одеваться, находясь дома», — считает другой собеседник агентства.

Еще один житель поделился, что планирует «включать душ на пару секунд» и выключать, когда намыливается. Другому коллеги рассказали, что стали включать более прохладную воду в душе и следить, чтобы USB-зарядки были отключены от розеток.

Большинство жителей ФРГ, с которыми побеседовали журналисты агентства, констатировали, что планируют жить в режиме жесткой экономии электричества и газа грядущей зимой.