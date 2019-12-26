    26 декабря 2019, 01:50

    Генри Кавилл рассказал об изнурительной «сушке» ради обнаженных сцен в «Ведьмаке»

    Александра Каширина

    Британский актер Генри Кавилл, исполнивший роль Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак» рассказал об изнурительной диете, к которой он прибег ради сцен с обнаженным торсом. Об этом написала британская газета Daily Mail.
    Генри Кавилл рассказал об изнурительной «сушке» ради обнаженных сцен в «Ведьмаке»

    Актер признался, что для него было не самым сложным ограничить себя в еде. Больше физических мук ему принес отказ от воды на несколько дней.

    Ты доходишь до стадии, когда ты можешь почувствовать запах воды

    Гентри Кавиллактер

    Он также рассказал, что за три дня перед съемкой определенных сцен, где он должен был появиться к оголенным торсом, он выпивал полтора литра жидкости, за два дня — пол-литра, а в последний день не пил ничего. Кавилл указал, что благодаря подобным ограничениям — лучше прорисовывались его мускулы на груди, животе, и руках.

    Британец ранее признался, что не любит внимание на улицах, а вместо этого предпочитает сидеть дома и играть в видеоигры. К слову, актер прошел все части игры про «Ведьмака», а также прочитал все семь книг саги Анджея Сапковского.