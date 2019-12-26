Генри Кавилл рассказал об изнурительной «сушке» ради обнаженных сцен в «Ведьмаке»

Актер признался, что для него было не самым сложным ограничить себя в еде. Больше физических мук ему принес отказ от воды на несколько дней.

Ты доходишь до стадии, когда ты можешь почувствовать запах воды Гентри Кавилл актер

Он также рассказал, что за три дня перед съемкой определенных сцен, где он должен был появиться к оголенным торсом, он выпивал полтора литра жидкости, за два дня — пол-литра, а в последний день не пил ничего. Кавилл указал, что благодаря подобным ограничениям — лучше прорисовывались его мускулы на груди, животе, и руках.

Британец ранее признался, что не любит внимание на улицах, а вместо этого предпочитает сидеть дома и играть в видеоигры. К слову, актер прошел все части игры про «Ведьмака», а также прочитал все семь книг саги Анджея Сапковского.