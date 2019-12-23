Бесячая толерантность Netflix, приставучий Лютик и «Зараза!». Как зрители приняли «Ведьмака»

На Netflix стартовал показ долгожданного многими сериала «Ведьмак». В фэнтези по романам поляка Анджея Сапковского есть все, что любят поклонники жанра: Средневековье, колдуны, сражения и спецэффекты. При этом те, кто читал книги о ведьмаке, испытывают смешанные чувства.

Пользователей позабавила и перевод фильма на русский.

Неминуемо возникли ассоциации с «Властелином колец» и «Игрой престолов».

При этом, по мнению многих, похождения польского колдуна все-таки уступают Game of Thrones.

«По итогу „Ведьмак“ оказался очень хорошим сериалом с [неплохой] магией, приятным юмором, эффектной боевкой и хорошими актерами. Порой сказочный, будто „Дисней“, а порой жесткий, как ваша „Игра престолов“», — считает electrocircle.

Есть те, кому сериал откровенно не понравился.

Зрители заметили в новом сериале и смешные моменты. В основном они касались взаимоотношений ведьмака Геральта с его постоянным спутником бардом Лютиком.

Некоторые назвали их парой, ОТП — от английского only true pairing — «единственная настоящая пара». Так иногда обозначают главную пару влюбленных в художественных произведениях.

Но этим шутки, связанные с сериалом, не исчерпывались.

Премьера «Ведьмака» подогрела интерес и к исполнителю главной роли Генри Кавиллу. По Сети разлетелся фрагмент интервью, в котором на вопрос, что он предпочитает, Playstation или Xbox, актер ответил: «Компьютер». Кавилл уточнил, что играл в компьютерные игры в детстве.