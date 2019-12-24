Большую проблему для создателей сериала создал тот факт, что линейное повествование в сборнике книг Анджея Сапковского начинается только со второй книги. До этого повествование представляет собой бессюжетные, разрозненные рассказы о приключениях ведьмака Геральта из Ривии, без которых, однако, нельзя сразу перейти к основной истории, так как в них раскрываются подробности жизни и характер основных персонажей, а также задается общий философский настрой саги.

Поэтому сценаристам нужно было каким-то образом продумать то, как ввести зрителей в повествование, «сроднить» их персонажами, дать своеобразный налет «давнего знакомства», который есть у читателей.

Исходя из этого, есть надежда, что второй сезон получится более последовательно выстроенным и логичным. Со второй книгой заканчиваются все зарисовки веселых и трагичных передряг Геральта и Лютика, экзистенциальные диалоги о смысле жизни и ностальгические флешбэки, которые и вправду больше подходили для видеоигры, нежели для фильма.

В книгах сами персонажи, по крайней мере Геральт и его коллеги — другие ведьмаки, неохотно признают то, что мир стоит на пороге грандиозной заварушки. «Мир разваливается, — сказал один из них. — Уж сколько раз я это слышал». Сам Геральт, приобретший себе Предназначение в виде Цириллы — внучки эксцентричной правительницы Цинтры, королевы Калантэ — и занятый ее превращением в ведьмачку в Каэр Морхене, говорит, что его работа — убивать чудовищ, а не принимать чью-либо сторону.

Вот тут и затягивается нить сюжета. Зло собирается в конкретный образ, империю Нильфгаард, а светотень персонажей приобретает контрастность, которая и покажет, кто на чей стороне. Сценаристам сериала, скорее всего, станет легче более точно передать сюжет и атмосферу первоисточника.

Намеки шоураннеров

Сама Лорен Шмидт Хиссрич в разговоре с изданием GamesRadar о своих планах на второй сезон указала, что история получит более мощный сюжетный толчок, и зрителям не придется больше распутывать временную шкалу и связи между персонажами.

История станет гораздо более сфокусированной. Ее движущая сила будет сильнее, так как все отношения, которые мы установили в первом сезоне, начнут реализовываться во втором Лорен Шмидт Хиссрич Шоураннер (исполнительный продюсер и создатель) сериала «Ведьмака»

Она также намекнула, что второй сезон главные герои истории — Геральт, Цири и Йеннефер — будут больше появляться вместе и взаимодействовать.

«Это похоже на то, что все те строительные блоки, которые мы создали для мира, наконец начинают собираться во что-то более конкретное», — добавила она.

Хиссрич явно гордится первым сезоном, потому что в своем Twitter рассказала, что ее 82-летняя свекровь «только что посмотрела все восемь эпизодов сериала подряд», и «ее работа на этом закончена».

По ее словам, сериал может включить в себя в общей сложности семь сезонов, что вполне логично, так как у его создателей огромный массив исходного материала. К слову, завершенного.

Кстати, автор романов Анджей Сапковский рассказал на днях, что «очень доволен „Ведьмаком“ Генри Кавилла».

«Он настоящий профи. Так же, как Вигго Мортенсен отдал себя Арагорну, Генри отдал себя Геральту, который останется со мной навсегда», — отметил он.

После такого «благословения» у шоураннеров есть полный карт-бланш на остальные сезоны. А зрителям останется только ждать новых историй о преключениях Ведьмака.