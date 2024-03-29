Мир 29 марта 2024, 11:30 Постпред Эстонии при НАТО призвал Запад к эскалации на Украине Постпред Эстонии при НАТО Луйк: нужна эскалация конфликта на Украине РИА «Новости»

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Страны Запада должны пойти на эскалацию конфликта на Украине, но не заходить слишком далеко. Такое мнение выразил постоянный представитель Эстонии при военно-политическом блоке НАТО Юри Луйк. Его слова передало издание ERR.

«Не следует все время подчеркивать, что мы не хотим обострения конфликта. Любой военный конфликт — это взаимная эскалация с обеих сторон <…> Я думаю, нам нужно пойти на такой шаг», — пояснил свою позицию представитель Эстонии.

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При этом, подчеркнул он, нужно оценивать риски. Сторона конфликта лишается инициативы, если не обостряет конфликт, подытожил Луйк.

Украина пытается перетянуть на свою сторону государства глобального Юга, предлагая им выступить в пользу так называемой формулы мира. Однако она фактически предполагает геноцид жителей Крыма и новых российских регионов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом Запад настаивает, чтобы глобальный Юг поддержал эту инициативу, добавил глава ведомства.