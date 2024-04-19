Эксклюзив 19 апреля 2024, 09:31 «Стоим на пороге третьей мировой». У кого первого сдадут нервы? Журналист Шестаков: НАТО готовится к войне с Россией на Крайнем Севере

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Китай готов к силовому решению Тайваньского вопроса. Точнее, КНР не против решить вопрос миром, но США делают все, чтобы превратить Тайвань в кровавое месиво. В свою очередь Североатлантический альянс собрался воевать с Россией за полярным кругом, а маленькая и гордая Эстония угрожает разнести Россию в случае опасности. О последних новостях в мировой политической повестке рассказал ведущий «360» Антон Шестаков.

Далее — прямая речь.

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«В мире становится жарче»

На пороге третьей мировой мы стоим. Я вовсе не пытаюсь никого запугать, я констатирую факты. Си Цзиньпин приказал своим военным готовиться к силовому захвату Тайваня до 2027 года. В мире становится все жарче.

Это тот самый конфликт, та самая бомба замедленного действия. Это Китай — Тайвань. Просто до него пока еще не добрались грязные ручонки Соединенных Штатов Америки. Боятся они туда лезть, прям в лобовую атаку. Там Китай-то даст по сусалам всем, кто попробует туда сунуться. Но тем не менее, эта ситуация подогревается, подогревается и подогревается.

РИА «Новости»

Иран выявил дислокацию всех ядерных объектов Израиля, готов в любую, абсолютно в любую минуту нанести по ним удар в случае агрессии Тель-Авива. Это уже не просто проверка железного купола Израиля пуском дронов и ракет, что было в минувшие выходные. У Ирана есть точная карта, точное месторасположение ядерных объектов Израиля. Понимаете, насколько все серьезно?

Тем временем Аргентина подала заявку на присоединение к НАТО в качестве глобального партнера. Об этом сообщили в минобороны страны.

РИА «Новости»

Холодная война?

Ну, а НАТО готовится к войне с Россией на Крайнем Севере. Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами Норвегии, пояснив, что Россия начала вооружаться в Арктике, открывает новые военные базы и возобновляет работу очень старых баз. Странам НАТО нужно «надежно удержать Россию от нападения на альянс» на Крайнем Севере и вкладывать достаточные средства в оборону. Об этом сообщил как раз представитель Норвегии.

Ну у них там все старая песня, что Россия собирается напасть на страны НАТО. Тем самым они только и вытягивают деньги из бюджетов своих стран. Непонятно, для чего. Вернее, понятно, для чего, да, только это не афишируется.

Pxhere

Эстонские угрозы

И даже маленькая, но гордая Эстония собирается ударить по российским городам, если наша страна «нападет». Об этом заявил командующий силами обороны республики Мартин Херем. По его мнению, Россия точно готовится к войне. «В этом у меня нет ни малейшего сомнения. Я видел планы НАТО». Это цитата Херема.

Также он заявил, что в случае атаки России Эстония разнесет «инфраструктуру в Ивангороде, Печорах и других местах». Чем она там собирается разносить, Эстония? Кому не лень, посмотрите, есть в интернете, в Telegram-каналах, ну просто можно в поисковике набрать, последний парад в Эстонии вооруженных сил.

Уникальное зрелище. Не хватило только полицаев с собаками. А так все остальное там было. Парад, который прошел меньше чем за пять минут по центральной площади Таллина. И вот Эстония собирается что-то разносить. Ну, наверное, может пиццу разнести нашим пограничникам.