Мир 14 мая 2023, 23:09 Агенты ФБР обыскали квартиру россиян в башне Трампа Miami Herald: агенты ФБР в Майами обыскали квартиру бизнесменов Пацуля и Макеева из России РИА «Новости»

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Агенты Федерального бюро расследования (ФБР) провели обыск в квартире, принадлежащей компании, которую контролируют два российских бизнесмена. Об этом сообщила газета Miami Herald. Недвижимость находится Майами, уточнило РИА «Новости».

Обыски прошли в одном из помещений на 41-м этаже здания Trump Tower III (башня Трампа).

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Представитель ФБР, на которого сослались журналисты в материале, отметил, что действия провели «по ордеру суда». Других подробностей в статье не привели.

«Группа специальных агентов ФБР при поддержке местной полиции пришли в Trump Tower III <…> для проведения обыска в квартире 4102. Она принадлежит компании MIC-USA LLC, которую контролируют два российских бизнесмена — Олег Сергеевич Пацуля и Агунда Константиновна Макеева», — указано в публикации.

ЦРУ ранее уличили в попытке выдать скандал с ноутбуком сына американского президента Хантера Байдена за дезинформацию со стороны России. До этого конгрессмены США узнали о давних коррупционных сделках Джо Байдена и потребовали отчета от ФБР.