10 мая 2023, 20:25
ЦРУ пыталось обвинить Россию в скандале с сыном Байдена
Конгресс США уличил ЦРУ в попытке выдать скандал с сыном Байдена за действия России
Центральное разведывательное управление уличили в попытке выдать скандал с ноутбуком сына президента США Хантера Байдена за дезинформацию со стороны России. Соответствующий документ обнародовал комитет палаты представителей в конгрессе США, сообщило РИА «Новости».
В отчете указали, что перед президентскими выборами в США в 2020 году в СМИ появились данные с ноутбука, принадлежавшего Хантеру Байдену. Информация свидетельствовала о том, что Джо Байден, будучи вице-президента США, мог быть связан с бизнесом сына.
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Позднее конгрессмены опубликовали письмо за подписью бывших сотрудников ЦРУ. Они утверждали, что история с ноутбуком Байдена-младшего имела «все признаки российской информационной операции».
Американцы должны знать, обратили внимание в конгрессе, что ноутбук и электронные письма Байдена-младшего не были фальсификацией.
Ранее конгрессмены США узнали о давних коррупционных сделках главы Белого дома Джо Байдена во времена его вице-президентства и запросили отчет от ФБР.
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