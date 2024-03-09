Мир 09 марта 2024, 13:35 Агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины Unsplash

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до «CC» с «CCC», прогноз остается негативным. Это следует из сообщения агентства.

«Негативный прогноз по долгосрочному рейтингу в иностранной валюте отражает риски для обслуживания коммерческого долга Украины, учитывая план правительства по реструктуризации долга», — отмечается в заявлении.

Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте остается на уровне «С». В национальной валюте показатели таковы: «ССС+» для долгосрочного (прогноз стабильный) и «С» для краткосрочного рейтинга.

Ранее появилась информация о том, что конгрессмены в США собираются разработать альтернативный проект помощи Украине, по которому часть финансирования предоставят в форме кредита. Тем временем американский президент Джо Байден безуспешно требует от конгресса одобрения пакета помощи Украине и призывает «противостоять Путину».