Агентство Asvaka: ракета попала в жилой дом в Кабуле и взорвалась

Взрыв в Кабуле произошел из-за попадания ракеты в жилой дом. Об этом сообщило агентство Asvaka со ссылкой на очевидцев. Эту же информацию подтвердил источник РИА «Новости». Корреспондент агентства в Афганистане уточнил, что взрыв произошел неподалеку от аэропорта Кабула.

Место взрыва — в районе Хаир-Хана. Информации о погибших и пострадавших нет. Очевидцы опубликовали видео с пожаром в соцсетях. На кадрах виден дым, идущий из дома.

Другой взрыв произошел возле аэропорта Кабуле 27 августа. Бомбу взорвал смертник, ответственность за это взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Погибли 13 военных США и более 150 гражданских лиц, число пострадавших превысило 200 человек.

Аэропорт Кабула сейчас людное место. Оттуда пытаются эвакуироваться люди, которые не хотят оставаться в Афганистане после того, как к власти пришел «Талибан» — группировка, признанная в России террористической и запрещенная.