Американцы собрались бороться с «Исламским государством»* в Афганистане. Получится?

После терактов в Кабуле президент США Джо Байден приказал военным нанести удары по лидерам и объектам «Исламского государства»*. При этом он отметил, что американские военные по-прежнему намерены покинуть Афганистан до 31 августа. Эксперты уверены: Байден не станет повторно вводить войска в страну, а бороться с терроризмом сможет и на расстоянии.

«Террористы нас не остановят. Мы не позволим им остановить нашу миссию. Мы продолжим эвакуацию. Мы спасем американцев, заберем наших афганских союзников, и миссия продолжится. США не запугать», — процитировал CNBC Джо Байдена.

Центральное командование США подтвердило в четверг вечером, что число погибших увеличилось до 13 американских военнослужащих и 18 раненых после взрывов в Кабуле. ИГ* взяло на себя ответственность за нападение.

«Мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить», — пообещал американский президент. Он подчеркнул, что будет защищать интересы страны и ее граждан всеми силами.

Байден уже отдал приказ своим командирам по разработке оперативных планов по нанесению ударов по объектам и руководству ИГ*. По словам президента, у США есть зацепки в отношении лидеров ИГ*, причастных к атаке.

Все идет по плану

Несмотря на приказы по борьбе с террористами, Байден не намерен изменять крайние сроки эвакуации людей. За последние 24 часа из Кабула вывезли 13 400 человек 91 рейсом военно-грузовых самолетов. С начала массовой эвакуации 14 августа из Афганистана вывезли около 95 700 человек. С конца июля эвакуировали около 101 300 человек, в том числе около 5000 граждан США и их семей.

Представитель Госдепартамента заявил, что США сейчас держит связь примерно с 1000 американцами, которые, как считается, все еще находятся в Афганистане.

«Чем раньше мы закончим, тем лучше. Каждый день операции увеличивает риск для наших войск», — сказал Байден.

Однако позицию президента не разделяют ни демократы с республиканцами, ни члены «Большой семерки». По сообщениям CNN, Британия и Франция, в частности, настаивали на том, чтобы США оставили войска в стране на несколько дополнительных дней, утверждая, что это все равно позволит ему уложиться в исходную дату вывода американских войск 11 сентября. Президент пока остается непреклонным, но даже представители американской разведки не уверены, что американцы смогут уложиться в эти сроки.

США против ИГ*

Если у Байдена то и дело возникают сложности с эвакуацией военных из Афганистана, то как он вообще намерен бороться с ИГ*? Еще и с той его частью, что пытается обосноваться в стране, которую США покидают. Собеседники «360» на этот счет предложили несколько вариантов развития событий.

Полковник и военный эксперт Михаил Тимошенко посчитал слова Байдена политическим высказыванием. Мол, президент дал обещания, совершенно не понимая, как работает война. А на деле американцы бессильны и мало что могут сделать. Разведки внутри Афганистана у них не осталось, а удары с земли наносить они не смогут.

Он также отметил, что США не станут повторно вводить свои войска куда-либо. Им бы сейчас «выдернуть тех, кто остался в Афганистане».

А заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова и эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин предположил, что США продолжат свою борьбу с терроризмом. На самом деле они никогда от нее не отказывались полностью. США уже знают, что за атаки в Кабуле ответственно ИГ*. Они найдут центры, в которых ИГ* принимает свои решения, и будет бить по ним. Они всегда могут нанести удар с воздуха.

Удар издалека

Эксперт напомнил, что причина вывода американских войск — это не прихоть Байдена, а прямое выполнение сделки, которую заключил Трамп во время своего президентства. Да, это выглядит «весьма куце и неприглядно», потому что есть устоявшееся мнение — официальные лица и правительства вообще не контактируют с террористами. Однако сейчас Байден вынужден вывезти своих солдат из Афганистана, чтобы их не убили. Была сделка, и он ее выполняет.

Однако наличие какой-то договоренности с талибами* никак не мешает американским властям продолжать борьбу с международным терроризмом и в частности с ИГ*.

Политолог Эндрю Корыбко также согласен с тем, что американцы могут наносить удары по врагу издалека. Например, они могут запускать ракеты с Аравийского моря или Персидского залива. Еще один вариант — начать сотрудничество либо с «Талибаном»*, либо с местными ополченцами, известными как «Панджшерское сопротивление».

Он напомнил, что «Талибан»* и ИГ* с 2015 года являются заклятыми врагами друг друга. Соответственно, талибы* будут заинтересованы в уничтожении своих врагов. Они хотят иметь полную власть над Афганистаном, поэтому возражать против борьбы с ИГ*, скорее всего, не станут и, возможно, захотят помочь.

Эксперт по джихадистам Мина Аль-Лами также в интервью «Би-би-си" отметила, что данные террористические группировки не станут объединяться, а скорее начнут противостоять друг друга на территории Афганистана.

«Талибам* это просто не нужно. Они сами намного более сплоченные и сильные. Более того, ИГ* объявило талибов* отступниками, а в исламском мире это очень серьезное обвинение. Любое сотрудничество с талибами* после этого подорвет их позиции», — заявила она.

И пока многие опасаются того, что Афганистан вновь станет центром международного терроризма, Корыбко считает, что данный конфликт имеет локальный характер. По его словам, веских причин на повторный ввод военных у США нет. Те теракты, которые мир наблюдал в аэропорту Кабула, произошли только по причине полнейшего хаоса, вызванного эвакуацией.

* «Исламское государство» (ИГ), «Талибан» — террористические организации, запрещенные в РФ.