Агент рассказал о состоянии писателя Рушди

Скандально известный писатель Салман Рушди, на которого напали в Нью-Йорке, идет на поправку. Об этом сообщил его агент Эндрю Уайли. Слова представителя писателя процитировали на сайте агентства Rеutеrs.

По словам Уайли, его подопечный отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, его состояние улучшается. Писатель даже может говорить.

«Он отключен от ИВЛ, так что путь к выздоровлению начался. Он будет долгим; травмы серьезные, но его состояние движется в верном направлении», — заявил агент Рушди.

Писатель пережил нападение в пятницу, 12 августа. Происшествие случилось перед запланированным публичным выступлением Рушди в Нью-Йорке. Мужчина с ножом набросился на писателя и нанес ему несколько серьезных ранений. В частности, у Рушди были сильно травмированы рука и печень. Кроме того, врачи переживали за сохранность глаза писателя.

Местная полиция уже задержала нападавшего. Мужчину арестовали и вменили ему несколько правонарушений. В частности, его обвинили в покушении на убийство второй степени и нападении второй степени.