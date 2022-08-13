Писатель Салман Рушди может остаться без глаза после нападения

Врачи борются за жизнь британского писателя Салмана Рушди, который получил множественные ранения после нападения. Об этом сообщили журналисты газеты The New York Times со слов агента пострадавшего.

По его словам, на данный момент Рушди находится на искусственной вентиляции легких не может говорить. Также врачи опасаются, что писатель может потерять глаз.

«Салман, скорее всего, потеряет один глаз; нервы в его руке были перерезаны; а по его печени нанесли удар ножом, и она повреждена», — сообщил собеседник NYT.

Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. За исполнение указания Хомейни было объявлено вознаграждение в три миллиона долларов.

Причиной ненависти со стороны иранцев стал роман «Сатанинские стихи», который Рушди выпустил в свет 1988 году. Произведение вызвало протест в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Из-за этого романа Рушди много лет скрывался. Однако это не мешало ему несколько раз становиться номинантом престижной Букеровской премии, которую выдают за лучшее произведение на английском языке.