Afghanistan Times: смертник в Кабуле погиб после ракетного удара США

Количество погибших после ракетного удара с американского беспилотника в Кабуле возросло до семи человек. Последним стал предполагаемый террорист-смертник, который вел набитый взрывчаткой автомобиль к аэропорту столицы Афганистана. Об этом со ссылкой на источник сообщило издание Afghanistan Times.

По данным издания, выпущенная с беспилотника ракета атаковала автомобиль, которым управлял террорист.

Авторы материала со ссылкой на источники подчеркнули, что шесть мирных жителей погибли от взрыва другой ракеты, которая попала в жилой дом. Связь между двумя взрывами пока не установили.

Информацию о выпущенной ракете по автомобилю с террористом официально подтвердило военное ведомство США. Там уточнили, что приняли решение об атаке после сообщения об угрозе аэропорту Кабула со стороны «Исламского государства»*. При этом в Пентагоне заявили, что им ничего не известно о четырех погибших детях и двух взрослых в результате взрыва ракеты.

Ракетная атака произошла спустя несколько часов после того, как власти США заявили о высокой вероятности новых терактов в аэропорту Кабула, где западные страны продолжают процесс эвакуации.

* «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.