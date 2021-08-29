Пентагон подтвердил, что США нанесли удар по автомобилю в Кабуле из-за угрозы от ИГ*

Пентагон подтвердил, что США нанесли удар с беспилотника по автомобилю в Кабуле из-за угрозы со стороны ИГ*. Об этом сообщил ТАСС.

В Пентагоне заявили, что США считают, что уничтожили в Кабуле автомобиль, на котором перевозилось большое количество взрывчатки. Тем не менее военные пока не располагают данными о жертвах среди мирных жителей. СМИ сообщили о шести погибших — в их числе четверо детей.

В воскресенье в Кабуле прогремел очередной взрыв. По предварительным данным, ракетному удару подвергся дом, расположенный недалеко от аэропорта столицы. Район Хаджи-Бугра, который подвергся удару, расположен чуть западнее кабульского аэропорта. На место прибыли талибы** и несколько официальных лиц.

Глава Госдепа Энтони Блинкен ранее заявил, что в районе аэропорта Кабула сохраняется серьезная опасность совершения новых терактов. В субботу Пентагон сообщил, что ликвидировал двух участников афганского филиала «Исламского государства»*, которые причастны к теракту в аэропорту.

* ИГ/ «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.

**«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.