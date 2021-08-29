Агентство Asvaka: жертвами взрыва в Кабуле стали ребенок и взрослый, еще трое пострадали
При взрыве в Кабуле погибли по меньшей мере два человека, трое получили ранения. Об этом сообщило агентство Asvakanews.
Журналист Муджахид Андараби со ссылкой на очевидцев сообщил, что один из погибших — это ребенок.
Сотрудник службы безопасности бывшего правительства Афганистана подтвердил журналистам, что причиной взрыва стала ракета, которая попала в дом.
Издание Nayatez сообщило, что взрыв полностью уничтожил жилой дом. На место прибыли боевики «Талибана»* и несколько официальных лиц. Об официальных причинах детонации пока не сообщается.
По данным СМИ, после взрыва в районе аэропорта Кабула началась перестрелка. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за ракетный обстрел, который привел к человеческим жертвам.
Накануне президент США Джо Байден заявил о неизбежности новых террористических атак на аэропорт Кабула. Это заявление он сделал после подрыва бомбы смертником, в которой погибли более 160 человек, включая 13 американских военных.
В минувшую субботу Пентагон заявил, что ликвидировал двух участников афганского филиала террористической группировки «Исламского государства»*, причастного к теракту в аэропорту.
* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.
** «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.