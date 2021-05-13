«Аэрофлот» отменит рейсы в Тель-Авив из-за палестино-израильского конфликта

В связи с обострением конфликта между Израилем и Палестиной и ограничениями в работе аэропорта Бен-Гурион «Аэрофлот» с 14 мая отменит полеты в Тель-Авив. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«В связи с ограничениями в работе аэропорта Бен-Гурион (Израиль) Аэрофлот 14 мая 2021 года отменяет рейсы SU500/SU501 Шереметьево — Тель-Авив — Шереметьево», — приводит агентство текст сообщения авиакомпании.

Ранее полеты в столицу Израиля приостановили United Airlines, Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways.

Несколько дней назад палестино-израильский конфликт серьезно обострился. Все началось с решения суда о принудительном выселении нескольких палестинских семей из домов в иерусалимском квартале Шейх-Джарах. Столкновения на городских улицах переросли в ракетные удары со стороны ХАМАС и израильской армии друг по другу. С обеих сторон есть жертвы.

13 мая израильтяне начали получать оповещения о том, в каких направлениях могут лететь запускаемые из сектора Газа ракеты. Об этом «360» рассказал местный житель.