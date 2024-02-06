Мир 06 февраля 2024, 09:33 Адвокат задержанного в Аргентине россиянина оценил вероятность его выдачи Украине Аргентина остановила рассмотрение вопроса об экстрадиции Чуркина Украине Martin Moxter/imageBROKER.com/globallookpress

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Вероятность выдачи задержанного в Аргентине россиянина Игоря Чуркина на Украину крайне мала. Об этом сообщил РИА «Новости» адвокат россиянина Кристиан Рубилар.

«Запрос на получение политического убежища парализует экстрадицию до тех пор, пока будет твердое решение (об убежище)», — отметил он.

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По его словам, процесс получения убежища достаточно непростой и долгий. Дело может занимать годы, подчеркнул адвокат.

Сам Чуркин запросил аргентинское гражданство, так как там родилась его дочь. И местные законы дают ему право на суд именно в Аргентине, пояснил Рубилар.

Сторона защиты указала, что на Украине россиянину не предоставят справедливый суд.

«Его преследуют, потому что он русский. Это война экстрадиций и санкций», — констатировал адвокат.

Также, по мнению правозащитника, экстрадиция вряд ли возможна, так как он не совершал тяжелого преступления. В Аргентине за нарушение закона Чуркин бы получил около года тюрьмы.

А обвинения Украины Рубилар назвал «очень туманны».

Игоря Чуркина задержали в Аргентине по просьбе украинской стороны по обвинению в сохранении активов в республике за счет государственного банка.