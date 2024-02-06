Мир 06 февраля 2024, 01:23 Задержанный по запросу Украины россиянин в Аргентине попросил убежище Задержанный в Аргентине по запросу Украины россиянин Чуркин попросил об убежище Freepik

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Представители защиты россиянина Игоря Чуркина, который ждет суда в Аргентине, подали прошение о предоставлении ему политического убежища. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила заведующая консульским отделом посольства России в стране Наталия Пустовалова.

«У россиянина есть аргентинский адвокат, который защищает его интересы и который подал прошение о предоставлении Чуркину политического убежища», — сказала она.

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По словам Пустоваловой, посольство постоянно контактирует с Чуркиным.

Ранее стало известно о задержании Чуркина в Аргентине по просьбе Украины. Теперь мужчина ждет суда по вопросу его вероятной выдачи украинской стороне. Как заявили в украинском госбюро расследований, мужчину задержали на основании собранных доказательств. Он якобы пытался сохранить активы на Украине за счет государственного банка.