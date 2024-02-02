Мир 02 февраля 2024, 12:02 ГБР Украины заявило о задержании в Аргентине сына российского бизнесмена ГБР Украины: в Аргентине по запросу Киева задержан россиянин

Читать 360tv в

Украинское госбюро расследований заявило, что сына российского бизнесмена Игоря Чуркина задержали в Аргентине по подозрению в совершении уголовного преступления на Украине. Информация появилась в Telegram-канале ведомства.

В ГБР указали, что сына Чуркина задержали на основании собранных доказательств. По данным ведомства, он якобы пытался сохранить активы на Украине за счет госбанка.

Реклама

В июле 2022 года сотрудники бюро предъявили обвинение российскому гражданину и «его сообщнику», напомнили представители госбюро. По версии украинского следствия, они пытались сохранить имущество предприятия «Львовские автобусные заводы».

В ГБР утверждают, что компания взяла большой кредит в госбанке под залог имущества. При этом российский бизнесмен якобы потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства, но вместе с тем не хотел лишиться находящегося в залоге имущества.

Руководитель предприятия под контролем сына Чуркина подал заведомо ложное заявление о совершении уголовного преступления представителями банка, что стало основанием для регистрации уголовного производства, заключили в ГБР.