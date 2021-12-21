Адвокат Порошенко заявил, что экс-президент Украины не придет на допрос по делу о госизмене

Бывший президент Украины Петр Порошенко не собирается приходить на допрос по делу о государственной измене. Адвокат политика Илья Новиков заявил, что повестки его клиенту выписали неверно.

Новиков в эфире телеканала «UA: Первый» задался вопросом, почему Порошенко должен явиться к следователям.

«Обе повестки — и та, которую пытались вручить в пятницу, и та, которую сегодня засунули ему в калитку — выписаны неправильным способом», — подчеркнул адвокат.

Экс-президента Украины Петра Порошенко обвинили в государственной измене. Сотрудники Государственного бюро расследований страны хотели вручить ему повестку в суд из-за незаконных поставок угля из Донбасса в 2014 году.

По мнению специалистов, у Порошенко есть союзники в США, и опасаться ему пока нечего. Предыдущие дела против политика так и не получили ход, поскольку вмешалось американское посольство.