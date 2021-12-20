Порошенко может расслабиться. Пока есть соратники в США, его не посадят

Бывшего президента Украины Петра Порошенко обвинили в госизмене из-за предполагаемых покупок угля с территории ЛНР и ДНР в 2014 году. За это ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Сам Порошенко из Украины уехал, а эксперты уверены — дело скорее всего закроют.

Обвинение в госизмене

Как сообщило РИА «Новости», пресс-служба Госбюро расследований опубликовала заявление о подозрении Петра Порошенко в госизмене и содействии деятельности террористических организаций. Его обвиняют вместе с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком в организации нелегальных поставок угля с территории ЛНР и ДНР на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.

Допрос Порошенко должен будет пройти 23 декабря, но лично вручить ему повестку правоохранительным органам не удалось. Экс-президент Украины сейчас находится в дипломатическом туре по Турции и Польше. В штабе Порошенко отметили, что он скоро вернется в страну и тогда «очередное дело и <…> очередное шоу, как и все предыдущие, снова превратится в фарс».

Впрочем не все верят в то, что бывший президент просто уехал в тур. Deutcshe Welle со ссылкой на strana.ua пишет, что есть информация о том, что Порошенко приобрел билеты в Стамбул через 15 минут после новостей о том, что ГБР хочет вызвать его на допрос. А еще через полтора часа он был в самолете.

Обещания Зеленского

По словам политолога Андрея Кортунова, ничего удивительного в открытии дела нет. Зеленский обещал посадить Порошенко еще в ходе избирательной кампании. Вот он и выполняет сейчас свои предвыборные обещания. Интересно здесь другое.

В адрес Порошенко заводилось сразу несколько дел по разным статьям, но ни одному из них не давали хода. Например, одним из них было дело о возможной растрате 100 миллиардов долларов, но как утверждал его адвокат, дело закрыли еще в феврале.

«Обвинения выдвигались неоднократно. Зеленский обещал Порошенко приговор и сразу после его прихода к власти против него выдвинули ряд обвинений, в том числе там было дело и по госизмене», — сказал донецкий и российский политолог Владимир Корнилов. Однако это обвинение не является серьезным.

По мнению эксперта, Порошенко нужно судить за военные преступления, а то, что он якобы государству изменял, покупая уголь в Донбассе — «это курам на смех». Здесь политолог увидел безуспешную попытку убить одним выстрелом двух зайцев, ведь в этом расследовании так же замешан Виктор Медведчук.

«Но одно дело высосанный из пальца иск против Медведчука, а другое — против Порошенко. На первое посольство США отмашку дало, а вот трогать своего союзника они скорее всего запретят», — заявил он.

Штаты помешают

Корнилов уверен — Порошенко нечего опасаться, ведь у него есть союзники в США, которые дадут ему защиту. По его словам, предыдущие дела против экс-президента так и не получили продолжения как раз из-за вмешательства американского посольства.

«То, что о он сейчас делает — это то, что делают все украинские политики против которых возбуждаются дела, едет за границу и общается с зарубежными союзниками», — сказал собеседник «360».

Именно поэтому он уверен — Порошенко еще вернется в страну.

Политолог Андрей Кортунов настроен чуть менее категорично. По его словам, чисто технически посадить Порошенко можно, и если это случится, то ему будет грозить срок до 10 лет тюремного заключения. Однако если не считать того, что он сейчас не находится в стране, провести его арест все равно будет тяжеловато. Зеленскому придется заплатить за это высокую политическую цену.

Ударит по рейтингу

Даже если США не вмешаются полноценно в ход дела Порошенко, как утверждал Корнилов, свое влияние они все равно возымеют. Кортунов справедливо отметил, что у Порошенко в принципе достаточно много сторонников и на Украине, и на Западе, а рейтинг его даже подрос. Именно поэтому признание его виновным в госизмене может возыметь негативный эффект на Зеленского.

«Такая мера в отношении пусть даже бывшего, но президента Украины — это политический скандал», — подчеркнул он. А Корнилов добавил, что подобный шаг может добить рейтинг нынешнего президента. В одном из недавних опросов его антирейтинг превысил даже антирейтинг Порошенко, хотя недавно это казалось почти недостижимым.

Как отметил Кортунов, у этой истории есть еще один интересный аспект. Суды над президентами — это не редкая практика, а в некоторых странах довольно частая. Например, в Южной Корее практически все президенты оказывались на скамье подсудимых, но обычно статьи, по которым проходили дела, были связаны с коррупционными скандалами. Почти всегда речь идет об экономических преступлениях, а не политических, поэтому случай Порошенко можно назвать поистине нестандартным.