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    20 декабря 2021, 17:43

    Бывшего президента Украины Порошенко обвинили в госизмене

    Максим Зинкин

    Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинен в государственной измене. Об этом сообщил украинский телеканал «НАШ» со ссылкой на слова бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова.

    Бывшего президента Украины Порошенко обвинили в госизмене

    Отмечается, что Порошенко проигнорировал попытку Государственного бюро расследований Украины вручить ему повестку в суд из-за незаконных поставок угля из Донбасса. Затем экс-глава государства скрылся от сотрудников правоохранительных органов в своем автомобиле.

    «Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014–2015 годов. Ситуация была сверхсложной, было военное обострение. В этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность страны», — заявил Турчинов.

    Он отметил, что повестку подписал заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко.

    Напомним, Порошенко был президентом Украины с мая 2014 года по май 2019 года.

    В настоящее время его нет на Украине. По словам его пресс-службы, он отправился в дипломатический тур по Турции и Польше.