Бывшего президента Украины Порошенко обвинили в госизмене

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинен в государственной измене. Об этом сообщил украинский телеканал «НАШ» со ссылкой на слова бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова.

Отмечается, что Порошенко проигнорировал попытку Государственного бюро расследований Украины вручить ему повестку в суд из-за незаконных поставок угля из Донбасса. Затем экс-глава государства скрылся от сотрудников правоохранительных органов в своем автомобиле.

«Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014–2015 годов. Ситуация была сверхсложной, было военное обострение. В этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность страны», — заявил Турчинов.

Он отметил, что повестку подписал заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко.

Напомним, Порошенко был президентом Украины с мая 2014 года по май 2019 года.

В настоящее время его нет на Украине. По словам его пресс-службы, он отправился в дипломатический тур по Турции и Польше.