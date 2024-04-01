Мир 01 апреля 2024, 10:21 Администрация Эрдогана не согласилась на досрочные выборы Советник Эрдогана: администрация президента отвергла призывы к досрочным выборам Turkish Presidency/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Реджеп Тайип Эрдоган продолжит занимать пост президента Турции до 2028 года, несмотря на поражение правящей партии на муниципальных выборах. Власти отвергли призыв провести досрочное голосование, заявил советник турецкого лидера Мехмет Учум в соцсети Х (бывшем Twitter).

«В течение четырехлетнего периода без выборов, который продлится до 2028 года, Турция будет проводить политику реформ во всех областях. Президент Эрдоган поведет Турцию к новым этапам в зависимости от перспективы независимой и сильной Турции, возглавив страну», — объявил он.

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Мехмет Учум объяснил, что при президентской форме государственного правления результаты местных выборов не являлись поводом для проведения общего голосования. Советник Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что такое крайне редко случалось даже при парламентской системе.

По итогам муниципальных выборов Турецкая оппозиционная Народно-республиканская партия впервые за 20 лет обошла правящую Партию справедливости и развития. Политолог Хакан Аксай назвал произошедшее политическим землетрясением.