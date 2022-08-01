«Абсолютно необоснованные требования». Песков поддержал Сербию в конфликте с Косовом

Россия встала на сторону Сербии в конфликте с Косовом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал требования косовских властей необоснованными, сообщило РИА «Новости».

«Мы абсолютно поддерживаем Сербию. Мы рядом с косовскими сербами, мы считаем, что это абсолютно необоснованные требования», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что на этот раз обострения конфликта удалось избежать, однако проблему не решили, а отложили на месяц. Дмитрий Песков призвал обе стороны проявить благоразумие.

Самопровозглашенная Республика Косово объявила о запрете на въезд машин с сербскими номерами и документами, из-за этого на севере начались волнения. В результате власти согласились перенести введение ограничений с 1 августа на 1 сентября.