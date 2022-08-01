ЕС приветствовал решение Косово отложить ограничения на въезд с сербскими номерами

Власти Евросоюза приветствуют решение премьера самопровозглашенной Республики Косово Альбина Курти отложить ограничения на въезд, а также инициативу заменить паспорта живущих в регионе сербов. Об этом написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter.

«Приветствуем решение Косово отложить принятие мер на 1 сентября», — отметил высокопоставленный европейский дипломат.

По его словам, в ЕС ожидают, что все баррикады на дорогах республики будут разобраны. До этого политику Курти раскритиковал американский дипломат Ричард Гренелл. По его мнению, премьер сам спровоцировал конфликт на границе с Сербией. В ситуацию также может вмешаться миссия НАТО «Силы для Косово», стабильность в регионе будет под угрозой.