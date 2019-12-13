  • «А у нас газопровод». Зеленский спустя 2 дня ответил на шутку Путина

    13 декабря 2019, 05:52

    Наталья Жуковская

    Во время пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки» Владимир Путин ответил шуткой на вопрос украинской журналистки по газу. «А у нас в квартире газ», сказал российский лидер, намекая на более выгодное положение России в газовом споре. Спустя два дня Владимир Зеленский ответил.
    «А у нас газопровод». Зеленский спустя 2 дня ответил на шутку Путина

    «А у нас газопровод. И в этом баланс», — заявил глава Украины, продолжив детское стихотворение.

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    Пошутил на эту тему Зеленский в ходе украинской телепередачи.

    Путин на пресс-конференции также сказал, что у украинцев тоже может быть газ, но дешевле на 25%, чем сейчас, если стороны договорятся.

    Зеленский в свою очередь выразил уверенность в продлении контракта на транзит газа из России в ЕС через Украину после 1 января 2020 года.

    13 декабря газета «Известия» со ссылкой на Европейскую комиссию сообщила, что новые трехсторонние переговоры при участии Евросоюза состоятся до конца 2019 года. В ведомстве уточнили, что договор будет достигнут до 31 декабря в любом случае, так как в этот день он истекает.