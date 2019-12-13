«А у нас газопровод». Зеленский спустя 2 дня ответил на шутку Путина

«А у нас газопровод. И в этом баланс», — заявил глава Украины, продолжив детское стихотворение.

Газ, Донбасс и «всех на всех». Итоги саммита «нормандской четверки» Подробнее

Пошутил на эту тему Зеленский в ходе украинской телепередачи.

Путин на пресс-конференции также сказал, что у украинцев тоже может быть газ, но дешевле на 25%, чем сейчас, если стороны договорятся.

Зеленский в свою очередь выразил уверенность в продлении контракта на транзит газа из России в ЕС через Украину после 1 января 2020 года.

13 декабря газета «Известия» со ссылкой на Европейскую комиссию сообщила, что новые трехсторонние переговоры при участии Евросоюза состоятся до конца 2019 года. В ведомстве уточнили, что договор будет достигнут до 31 декабря в любом случае, так как в этот день он истекает.