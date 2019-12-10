«А у нас в квартире газ, а у вас». Путин ответил стишком на вопрос украинской журналистки

Владимиру Путину в ходе пресс-конференции по итогам встречи в «нормандском формате» украинская журналистка задала вопрос по газу, на что глава государства ответил детским стишком.

«Знаете такой детский стишок: „А у нас в квартире газ, а у вас“. Так вот у вас тоже есть, только мог бы быть на 25% дешевле для конечного потребителя, чем сейчас, если мы придем к адекватным совместным решениям. Прежде всего мог быть дешевле для промышленного потребителя, потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется, мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены», — сказал глава России.

Он отметил, что Украина должна работать честно, чтобы решить газовый вопрос.

9 декабря во Франции прошла первая за три года встреча лидеров «новрмандской четверки». По итогам главы государств приняли коммюнике, из которого следует, что «режим прекращения огня нужно обеспечить до конца года», «будут организованы три новых пункта разведения в Донбассе», «обмен удерживаемыми пройдет по формуле‚ „всех на всех“ до конца года», также «будут открыты новые пункты пропуска в Донбассе», а «формулу Штайнмайера нужно интегрировать в украинское законодательство».