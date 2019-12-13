До конца года «Газпрому» придется еще раз встретиться с «Нафтогазом»
Новые трехсторонние переговоры при участии Евросоюза состоятся до конца 2019 года, сообщила газета «Известия» со ссылкой на Европейскую комиссию. В ведомстве уточнили, что договор будет достигнут до 31 декабря в любом случае, так как в этот день он истекает.
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Помимо представителей «Газпрома» и «Нафтогаза» на встрече будут министры энергетики двух стран и ЕС.
«Мы работаем над тем, чтобы достичь соглашения [о транзите] до начала 2020 года», — отметили в Еврокомиссии.
В ноябре этого года впервые за пять лет прошли прямые переговоры Киева и Москвы по газовому вопросу. Ранее на встрече «нормандской четверки» в Париже Владимир Путин заявил, что если стороны договорятся, конечный потребитель газа на Украине сможет его получить на 25% дешевле, чем сейчас.