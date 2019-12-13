До конца года «Газпрому» придется еще раз встретиться с «Нафтогазом»

«А у нас в квартире газ, а у вас». Путин ответил стишком на вопрос украинской журналистки Подробнее

Помимо представителей «Газпрома» и «Нафтогаза» на встрече будут министры энергетики двух стран и ЕС.

«Мы работаем над тем, чтобы достичь соглашения [о транзите] до начала 2020 года», — отметили в Еврокомиссии.

В ноябре этого года впервые за пять лет прошли прямые переговоры Киева и Москвы по газовому вопросу. Ранее на встрече «нормандской четверки» в Париже Владимир Путин заявил, что если стороны договорятся, конечный потребитель газа на Украине сможет его получить на 25% дешевле, чем сейчас.