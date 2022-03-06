МЧС доставило около 300 тонн гуманитарной помощи в Донбасс

МЧС России сообщило о поставке около 300 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости жителям Донбасса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В состав гуманитарной колонны вошли 33 машины и 55 спасателей, она выехала 6 марта из Ростовской области в Луганскую и Донецкую народные республики.

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 2203 объекта военной инфраструктуры Украины.

Ранее президент России Владимир Путин в переговорах с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что неонацистские группировки в составе ВСУ в Донбассе прикрываются мирным населением как живым щитом.