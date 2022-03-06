Минобороны: Россия поразила больше 2200 украинских военных объектов

С начала военной операции российские военные уничтожили 2203 военных объекта Украины. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

«Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины, 11 населенных пунктов перешли под контроль войск ЛНР и ДНР, отечественные средства ПВП сбили четыре самолета Су-25, Су-27, Му-27 и МиГ-29 в районе Радомышля, а также Су-25 в районе Нежина», — рассказал генерал.

Всего российские вооруженные силы уничтожили 24 самолета в воздухе и 69 самолетов на земле, 778 танков и других единиц бронетехники, ракетными войсками на Украине уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разочаровался в НАТО, поскольку альянс не оказывает никакой реальной помощи.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что причиной спецоперации на Украине стало убийство до десяти тысяч человек в Донбассе за последние восемь лет.