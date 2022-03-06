«Неонацисты прикрываются людьми как живым щитом». Путин провел переговоры с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин информировал Эрдогана о ходе выполнения специальной операции по денацификации Украины, объяснив поставленные перед российскими войсками цели и задачи.

Российский лидер подчеркнул, что ВС наносят удары исключительно по военной инфраструктуре Украины.

«На этом фоне отличаются действия неонацистских формирований, использующих гражданских лиц в качестве живого щита», — заявил Путин.

Также Путин подтвердил готовность российской стороны к диалогу с нынешними властями Украины и западными странами в целях урегулирования конфликта, пишет RТ. Он отметил бесперспективность попыток затянуть этот процесс для перегруппировки украинских войск.

«Приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России», — заявил Путин.

Также глава Российского государства выразил надежду, что в третьем раунде переговоров представители Украины проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии.