Музыка, сувениры и рецепты варенья. Три праздника отметят в усадьбе Мелихово 21 августа
Три праздника отметят за один день в усадьбе Мелихово. Это Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Гостей ждут музыка, сувениры, секреты старинных рецептов варенья и ярмарка народных промыслов.
Объединение трех православных праздников одной большой и увлекательной программой — традиция музея-заповедника. Он находится в Чехове.
В комитете по туризму Подмосковья рассказали, что 21 августа гости смогут понаблюдать за освящением яблок, попробовать их и услышать духовные песнопения.
Для посетителей подготовят разные мастер-классы и ярмарку с сувенирами, а еще интерактивную программу «Знакомство с русским крестьянским бытом».
Гости смогут узнать о секретах старинных рецептов варенья и купить это лакомство.
Еще одна особенность программы в усадьбе — возможность увидеть растения, которые посадила семья писателя Антона Чехова.
Музыка и экскурсии
В музее будут работать все экспозиции — посетители смогут отправиться на экскурсии по дому писателя, флигелю «Чайка», выставке «Пейзаж».
А театр «Чеховская студия» покажет инсценировки по книгам автора.
Особенной будет и музыка: прозвучат щипковые, клавишные и звончатые гусли. Выступит ансамбль «Волшебные струны».