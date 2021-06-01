Топ-5 самых красивых усадеб Подмосковья. Куда съездить и что посмотреть

Лето располагает к поездкам по местам, которые особенно хороши в теплое время года. Музеи и монастыри, парки и усадьбы, все они ждут посетителей. В каждом из них гости и туристы смогут найти что-то особенное и интересное — исторические памятники и православные святыни.

Усадьба «Архангельское»

Например, для путешественников, интересующихся историей страны, будет полезно побывать в Красногорске. В усадьбе «Архангельское» расположен «подмосковный Версаль». Единственный в области цельный архитектурно-парковый ансамбль, сохранившийся практически в первозданном виде. Он известен со времен царя Ивана Грозного. Туристы смогут осмотреть фонтаны и скульптуры, погулять по аллеям, побывать во дворце и храме Архангела Михаила.

Имение «Мелихово»

В Подольске находится музей-заповедник писателя Антона Павловича Чехова имение «Мелихово». Он купил эту усадьбу в 1892 году. Здесь он работал земским врачом, бесплатно лечил крестьян, построил школы, дорогу и почту. В Мелихово Чехов написал около 40 произведений. Пьесы, рассказы и повести — «Дядя Ваня», «Палата № 6», «Дом с мезонином», «О любви» и прочие. В коллекции музея находятся примерно 30 тысяч предметов — личные вещи писателя, картины и многое другое.

Белая Дача

Уникальный образчик архитектуры классицизма Белая Дача расположена в Котельниках. Усадьба известна с XVII века, ею владел боярин Борис Морозов, ближайший советник царя Алексея Михайловича. Дошедшие до нашего времени большой усадебный дом и флигели появились в 1788 году. Они были возведены для астраханского губернатора, генерал-майора Николая Аршеневского.

В усадебном парке есть фонтан, в озере плавают утки и лебеди. В пешей доступности находится храм святого мученика Виктора-воина.

Усадьба Середниково

Усадьба Середниково в Солнечногорской районе известно как место, где любил бывать юный поэт Михаил Лермонтов. Сюда он приезжал с бабушкой на каникулы, впервые влюбился, написал несколько драм и начал работу над поэмой «Демон». Усадебный комплекс был реставрирован в 1990-х годах. Путешественники смогут осмотреть дом, колокольню оранжерею, храм и парк с прудами и мостиками. Здесь снимались сериалы «Бедная Настя», и фильм «Адмиралъ».

Усадьба Глинки

Одна из самых загадочных усадеб Подмосковья расположена в Монино. Усадьба Глинки была построена в XVIII веке, но имя архитектора до сих пор неизвестно. Ее владельцем был знаменитый чернокнижник Яков Брюс. Его эксцентричностью некоторые объясняют нехарактерную для того времени архитектуру усадьбы. Открытые лоджии были приспособлены для астрономических наблюдений, а комнаты — под лаборатории и кабинеты. Дорожки сада, по некоторым данным, образуют масонские знаки, если смотреть не них с высоты птичьего полета.