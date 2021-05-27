Литературные маршруты Подмосковья. Где гуляли и искали вдохновение творцы

Московская область богата не только на пейзажи и умиротворяющий баланс между новизной и стариной, но и на историю. Стоит потратить немного времени, чтобы пройтись по литературным маршрутам и прочувствовать атмосферу быта творцов. Гвоздем программы станет один из главных чеховских музеев в России — усадьба Мелихово.

Истринские места

Начнем с чеховских мест в Истре, которая в ту пору называлась Воскресенском. Антон Павлович не только бывал здесь много раз, но и жил тут с 1881 по 1888 год, поэтому в городе можно провести много времени.

Театр имени Чехова и памятник писателю

Истринский драматический театр — один из старейших в Подмосковье. Хоть Чехов здесь не бывал, но учреждение все равно носит его имя. Причем не только имя, но и лик: возле входа красуется скульптура писателя. Здесь же можно посидеть на бронзовой скамье и сделать памятное фото. С тех времен здесь остались также экспозиция костюма чеховских времен и элегантный буфет с балконом.

Чехов и Левитан

Для путешественников с глубокими знаниями по литературе будет интересно пройтись по местечку Полевшина — всего пять километров от Истры. Чехов часто здесь бывал на богомолье, в церкви Иконы Казанской Божией Матери, построенной в конце XVII века. А в его рассказах «Ведьма» и «Недоброе дело» фигурирует сторожка возле этого здания, которую и сейчас можно увидеть в усадьбе Полевых.

От этого места можно дойти до деревни Бабкино. Здесь Чехов гостил у Левитана. Поворот на поселение сторожит памятник писателю с художником, а чуть дальше вы увидите парк-отель «Вишневый сад». Можно снять номер или просто отдохнуть в кафе, отведать жареного судака и выпить кофе, вписаться в раму левитановской картины «Река Истра» и предаться той праздности, что согревала душу Чехова.

«Лесная река. Осень на реке Истра», автор Левитан. Источник фото: Wikipedia

Нельзя пройти и мимо Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова, который находится в окрестностях одноименного города. Здесь с 1892 по 1899 год он жил со своими родственниками. Памятник на территории музея был одним из первых в СССР, установленный в честь Чехова. В музее отражена его деятельность как писателя, врача, общественника. Кроме того, коллекция учреждения насчитывает более 20 тысяч экспонатов, включая картины друзей писателя: Исаака Левитана, Василия Поленова, Николая Чехова, Порфирия Серегина и других.

Звенигородские места

Впервые Чехов попал в Звенигород в 1883 году. Сначала впечатления о населенном пункте у писателя сложились нерадужные, но со временем он изменил свое отношение.

В 1901 году, вспоминая юные годы, он писал своей будущей жене Ольге Книппер:

В Звенигороде в самом деле хорошо, я работал там в больнице когда-то. <…> Из церкви укатить бы не домой, а прямо в Звенигород, или повенчаться в Звенигороде Антон Чехов.

Дом Антона Чехова

На улице Лермонтова, в доме 10, останавливался Чехов. Особнячок не особо приметный, однако его украшают не одна, а сразу две мемориальные таблички. Причем текст на них практически совпадает: одна поясняет, что Чехов здесь жил, а вторая — что он тут еще и работал. Писатель вместе с друзьями в этом доме довольно шумно отмечал встречи, за что его даже однажды оштрафовали.

Памятник Антону Чехову

8 июля 2010 года в честь 150-летия со дня рождения писателя открыли памятник Чехову на Московской улице, возле дома 12. Здесь писатель сидит на скамье, в его правой руке трость, а левой он придерживает собачку. За спиной у писателя расположился бутик-отель «Татьяна Provence». О Чехове и его героях здесь тоже помнят: в отеле есть специальный тариф «Дама с собачкой». По его условиям приехавшему с вами питомцу достается дизайнерская лежанка от Lord Lou, а вам — бокал французского вина.

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Шале-отель «Таежные дачи»

Владельцы шале-отеля вдохновились чеховским письмом приятелю Павлу Розанову и построили «писательскую дачу», а точнее, дизайнерски отреставрировали старый сруб, пристроив открытую террасу и нарастив чердак. Авторы смогли сохранить дух «давно минувших дней», но берут за номер на двоих не так уж и много — 2400 рублей за сутки в будни.

Источник фото: welcome.mosreg

Прогулка в Воскресенск

С Воскресенском связаны судьбы двух российских поэтов-песенников — супружеской пары Инны Гофф и Константина Ваншенкина. Женщина впервые ввела город Воскресенск в российскую художественную литературу, а в 1955 году Валентин Катаев — главный редактор молодежного журнала «Юность» — пригласил ее сотрудничать, предложив написать повесть «о молодом рабочем классе».

Гофф начинала со стихов, которые временами писала «для себя». Но это было до тех пор, пока друзья ее мужа Ваншенкина, артист Марк Бернес, композиторы Эдуард Колмановский, Ян Френкель, не обратили на них внимания. Появились песни «Август», «Я улыбаюсь тебе», «Русское поле» и другие.

С Гофф не так много мест в городе, но одно точно следует посетить: на доме №4 по улице Инны Гофф красуется мемориальная доска темно-зеленого мрамора с высеченной надписью: «В этом доме с 1960 по 1990 год жила и работала писательница Инна Анатольевна Гофф. Здесь ею были написаны песни „Русское поле“, „Август“».

Городок в двух шагах от Серпухова

Таруса — город в Калужской области, на Оке, связанный с русскими художниками, поэтами и писателями. Здесь жили Цветаева и Заболоцкий, Паустовский и Тарковский, красоту Тарусы запечатлели Поленов, Коровин, Борисов-Мусатов.

Источник фото: Wikipediа/Максим Шанин

Дача Песочное (дом отдыха «Серебряный век»)

Здесь жили отец Марины Цветаевой — ученый Иван Цветаев, художники Виктор Борисов-Мусатов и Василий Поленов, кристаллограф Георгий Вульф. На территории располагается дом отдыха «Серебряный век», где можно переночевать. В парке возле санатория стоят советские скульптуры, а жители уверены, что местный пляж лучший в округе.

Источник фото: сайт дома отдыха «Серебряный век»

Музей Константина Паустовского

Паустовский любил Тарусу, он жил тут и работал с 1955 по 1968 год. От дома Цветаевой до музея писателя можно дойти за пять минут. В Тарусе Паустовский написал «Время больших ожиданий», «Бросок на юг», «Золотую розу», рассказы «Наедине с осенью», «Уснувший мальчик», «Ильинский омут». Последнее название было вдохновлено одноименным местом, которое находится в 10 километрах от города.

Дом Паустовского отличен тем, что перед ним раскинулся прекрасный сад. Сам писатель любил работать в окружении цветов. Внутри дома все так, будто творец только вышел из него: личные вещи и раскиданные на столе бумаги.