Соревнования по пляжному волейболу для любителей начались в Подмосковье

Любительские команды поборются за победу на региональных соревнованиях. Первые турниры состоялись 9–10 июля в восьми городских округах. Финал пройдет 21 августа в Орехово-Зуеве.

Более 300 человек соревновались за участие в финале на минувших выходных в Красногорске, Богородском, Дзержинском, Королеве, Мытищах, Электростали, Ленинском и Сергиевом Посаде. Отборочные турниры будут проходить в течение месяца в 45 городах Подмосковья, рассказал глава Минспорта области Дмитрий Абаренов. В финале сразятся 32 команды: 16 мужских и 16 женских. Они встретятся 21 августа в Орехово-Зуеве.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, какие еще спортивные мероприятия пройдут в Подмосковье этим летом.