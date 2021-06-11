Джаз и звезды оперы. Чем удивит летний сезон концертов в усадьбе Архангельское
Подмосковная усадьба Архангельское станет площадкой для концерта ко Дню России. На летней сцене прозвучат советские песни со звездами оперных театров столицы и в сопровождении Кремлевского оркестра. Гостей ждут 12 июня.
Все начнется в 17:00. Здесь исполнят композиции Александры Пахмутовой, Микаэла Таривердиева, Николая Добронравова, Арно Бабаджаняна, Максима и Исаака Дунаевских.
А 13 июня — The Beatles
В воскресенье, 13 июня, зрители услышат джазового вокалиста и пианиста Сергея Манукяна.
В его исполнении здесь прозвучат культовые хиты The Beatles. Выступление начнется в 20:00.
Этими программами в усадьбе Архангельское откроют летний сезон, продолжающий музыкальные традиции.
Подмосковный Версаль
История подмосковного Версаля — усадьбы Архангельское — насчитывает более трех столетий.
Традиционно это место привлекает туристов со всей области, из разных уголков России и других стран.
Усадьба находится в городском округе Красногорск, в поселке Архангельское. Здесь посетители увидят дворцово-парковый ансамбль, камерный барочный театр, сад, беседки, фонтаны и скульптуры.