«Игрушечная столица» России: где в Подмосковье можно создать свою сказку

В подмосковной деревне Богородское уже 300 лет мастера изготавливают на фабрике уникальные игрушки из дерева. Изделия славятся неповторимым стилем и красотой.

Город Сергиев Посад и его окрестности издавна считались историческим центром игрушечного дела в России. В прошлом Богородское относилось к владению Троице-Сергиева монастыря.

Все началось с фигурки медведя, которую можно назвать символом «Богородской фабрики». И это неспроста, когда-то медвежата часто заглядывали в деревню. В основном игрушки делают из липы. Мастера любят это дерево за мягкость и податливость, для них это все равно, что из пластилина лепить.

У каждого мастера свой почерк. Одним из непременных правил работы скульптора-резчика является предварительное выполнение задуманной композиции с помощью глины. После художники наносят на брусок контуры, по которым делают зарубку. Следующий этап — обрубить все лишнее.

Любой желающий может приехать на фабрику, изучить сокровища богородского промысла и приобрести игрушку на память. Более того, можно самому научиться делать подобные статуэтки на мастер-классах. А в хорошую погоду — насладиться сказочными видами парка, где стоит избушка на курьих ножках, а рядом Кот ученый, Иван Царевич и другие любимые персонажи.