Лето в Подмосковье 24 апреля 2023, 15:03 Отдых со вкусом фестивалей и музыки. Каким будет лето в Подмосковье Министр культуры Подмосковья рассказал о летней фестивальной программе

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Гастрономические, культурные и музыкальные летние события уже активно готовят в Подмосковье. Не менее тысячи гостиниц, сотни мест отдыха у воды, яхт-клубы, парки, усадьбы, зоны для рыбной ловли ждут жителей и туристов на отдых. Летом в области пройдет 26 тысяч творческих и спортивных программ.

Об этом рассказал министр культуры и туризма в Подмосковье Василий Кузнецов. По его словам, регион традиционно пользуется популярностью у туристов в теплый сезон. Это время активностей на открытом воздухе.

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«Этим летом у нас пройдет около 26 тысяч творческих, культурно-просветительских, спортивных и развлекательных мероприятий. Уже 1 мая будет большой фестиваль в 30 парках. Звезды шоу „Танцы“ на ТНТ — Егор Дружинин, Александр Могилев — будут взаимодействовать с местными коллективами, давать мастер-классы», — рассказал Кузнецов.

Это масштабный фестиваль «Город танцует в парках», который состоится с участием звезд «Танцев на ТНТ», среди которых ожидается и один из основных хореографов этого телевизионного шоу Владимир Гудым.

Глэмпинг — популярный вид экотуризма

В Подмосковье активно развивается глэмпинг — вид отдыха в комфортных небольших домиках на свежем воздухе, причем с удобствами гостиничного уровня.

«Глэмпинг — это новый популярный вид экотуризма, некапитальные и быстро возводимые объекты. Это отдых „все включено“ на природе. Московская область — в числе лидеров среди регионов по этому направлению», — отметил Василий Кузнецов.

По его словам, сейчас в Подмосковье работает 47 глэмпингов-кемпингов. Из них 20 открыли за прошлый год и начало 2023-го.

«В пошлом году был выделен 71 миллион рублей, что позволило создать 48 новых модулей. Они все концептуальные, тщательно продуманные, могут находиться в лесу. Это активный отдых у воды, лодки и не только», — отметил министр.

Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!»

В этом году традиционный, масштабный и полюбившийся жителям фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» продлится в Подмосковье 10 дней, а не три, как это было прежде.

Министр культуры Василий Кузнецов рассказал, что состоится он с 4 по 13 августа.

Фестиваль в этом году увеличиваем с трех до 10 дней, чтобы обеспечить участие большого количества фермеров. Чтобы была ротация, а с нашей стороны не было отказов тем, кто хочет принять участие, привезти свою продукцию. Василий Кузнецов

Уже не первый год «Сыр! Пир! Мир!» становится одним из главных гастрономических и фестивальных событий в России.

Фестиваль «Мелиховская весна»

Традиционно в Подмосковье пройдет международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». Он продлится с 19 по 28 мая.

«Останавливаясь на знаковых, традиционных, любимых мероприятиях, важно сказать, что среди них „Мелиховская весна“. Художественным руководителем в этом году станет Константин Юрьевич Хабенский», — сказал министр культуры и туризма.

Он добавил, что ожидается свыше пяти тысяч зрителей, более 10 спектаклей из разных городов, включая Москву и Санкт-Петербург.

Международный театральный фестиваль пройдет в музее-заповеднике «Мелихово».

Фестиваль «На одной волне»

В мае в 50 парках Подмосковья стартует музыкальный фестиваль «На одной волне».

«Это творческий большой проект. У нас очень много сцен в парках. Соответственно, 50 парков, 75 часов музыки. Планируем, что посетят фестиваль около 240 тысяч зрителей», — рассказал Василий Кузнецов.

Каждые выходные на всех сценах будут выступать музыканты и кавер-группы. Они исполнят популярные песни.

Музыкальный фестиваль в Клину

В Клину традиционно пройдет международный музыкальный фестиваль имени Чайковского.

«Юрий Башмет — художественный руководитель. Свыше 10 тысяч посетителей ежегодно. Хореографические и театральные постановки, опера», — подчеркнул министр.

В этом году фестиваль состоится с 23 июня по 2 июля.

«Мы ждем и приглашаем всех в Клин, с учетом того, что в этом году две знаменательные даты, среди которых 150 лет Сергею Рахманинову», — отметил Василий Кузнецов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что началась активная подготовка к летнему сезону.