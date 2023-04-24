Подмосковье 24 апреля 2023, 13:01 Подготовка к летнему сезону активно началась в Подмосковье — Андрей Воробьев Андрей Воробьев: подготовка к сезону летнего отдыха началась в Подмосковье

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Московская область активно готовится к сезону летнего детского отдыха, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Вместе с тем, по его словам, начались приготовления к старту программы «Лето в Подмосковье».

Традиционно с наступлением тепла в Московской области открывают сезоны фестивалей и выставок под открытым небом. Все культурные события, проходящие в регионе, организуют по проекту «Лето в Подмосковье».

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«У нас идет подготовка в рамках „Лета в Подмосковье“», — отметил Андрей Воробьев на заседании областного правительства.

Во время собрания он подчеркнул, что еще один важный вопрос — детский летний отдых.

«Мы отдельно готовим вопрос по детскому отдыху. Я прошу все подготовить для того, чтобы мы показали, где могут отдыхать дети, какая льготная программа для них существует», — добавил губернатор.

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