Фильмы Кончаловского покажут в уличных кинотеатрах Подмосковья в честь 85-летия режиссера

Ретроспективные показы картин Андрея Кончаловского пройдут на открытых площадках Подмосковья в честь 85-летия режиссера. Уличные кинотеатры покажут в 14 городских округах 30 фильмов.

Зрителей ждут легендарные кинокартины «Первый учитель», «Дорогие товарищи!», документальный фильм «Человек неунывающий» и другие. Их покажут на 16 площадках в 14 городских округах. Осенью показы перенесут с улицы в культурно-досуговые центры, рассказали организаторы.

«Цель художника — искренне попытаться понять смысл человеческой жизни, попытаться понять русского человека, смысл жизни его в нашей стране. И это нужно сделать так, на мой взгляд, чтобы это волновало зрителей, чтобы они плакали, смеялись, пугались и, главное, чтобы они ушли из зала с какими-то размышлениями, с какими-то мыслями», — сказал режиссер.

Показы проведут при поддержке Минкультуры РФ, а соорганизаторами выступили ГАУК МО «Креативное бюро „Регион“» и Минкультуры Подмосковья. Вход на мероприятия свободный.

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