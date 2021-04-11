«Земля кочевников» стала триумфатором премии BAFTA

Фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» удостоен главной награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Также Чжао одержала победу как лучший режиссер. А исполнительницу главной роли Фрэнсис Макдорманд признали лучшей актрисой, сообщили на сайте премии.

Энтони Хопкинс стал обладателем «Бронзовой маски» за главную роль в фильме «Отец» Флориана Зеллера.

Лучшей картиной на иностранном языке стала датская лента «Еще по одной» режиссера Томаса Винтерберга.

В той же категории на награду претендовал фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского.

Приз за лучший анимационный фильм достался картине «Душа». Эта работа получила еще одну награду за лучший саундтрек.

«Девушку, подающую надежды» Эмиральд Феннел отметили за лучший оригинальный сценарий. За лучший адаптированный сценарий наградили фильм «Отец».

Накануне BAFTA объявила номинантов в других категориях. Фантастический боевик «Довод» Кристофера Нолана отметили за лучшие спецэффекты.

Церемонию награждения лауреатов разбили на два дня из-за пандемии. Она проходит в Лондоне в онлайн-формате.