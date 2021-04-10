Кончаловский получил премию «Белый слон» за фильм «Дорогие товарищи!»

Главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин во время церемонии награждения Национальной премией кинокритики и кинопрессы «Белый слон» объявил, что лучшей кинолентой 2020 года стал черно-белый фильм «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского.

Как сообщил ТАСС, драма была выдвинута в шести номинациях, но выиграла только одну. Так как ранее Кончаловский заявил, что снимает свою киноленту с конкурса, статуэтка будет храниться в редакции «Искусства кино» до тех пор, пока режиссер не решит ее забрать.

В номинации «Лучший сценарий» победил фильм «Глубже!» Михаила Сегала. В нем сыграл актер Александр Паль, получивший премию за главную мужскую роль.

За режиссерскую работу был награжден Дмитрий Давыдов, автор картины «Пугало».

Лучшей актрисой кинокритики признали Валентину Чыскыырай-Романову, исполнившую в нем главную роль.

Снять свой фильм с номинации режиссер Андрей Кончаловский решил из-за политического аспекта после того, как узнал, что специальный приз за серию документальных «расследований» получит блогер Алексей Навальный.