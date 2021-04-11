«Довод» получил премию BAFTA за лучшие спецэффекты

Фантастический боевик «Довод» Кристофера Нолана получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за лучшие спецэффекты. Церемония вручения наград прошла в Королевском Альберт-холле в Лондоне.

Также «Бронзовые маски» вручили за лучшие костюмы, грим, дизайн, кастинг и в других категориях. Из-за коронавируса торжественную церемонию разбили на два дня.

В воскресенье вечером награды распределят в остальных 17 номинациях. BAFTA выберет лучший фильм, лучшего режиссера, лучших актеров и актрис. Больше всего номинаций (по семь) у картин «Земля кочевников» и «Рокс».

В субботу две «Бронзовые маски» получила американская биографическая драма «Ма Рейни: мать блюза». Картину отметили за лучший дизайн костюмов, а также за грим и прически.

Фильм «Рокс» о жизни детей на улице получил награду за лучший кастинг. Черно-белая картина «Манк» Дэвида Финчера стала лауреатом премии за художественный дизайн. Музыкальную драму «Звук металла» наградили за лучший звук.

От участия в церемонии отказался председатель BAFTA принц Уильям. Это произошло из-за смерти его деда, супруга королевы принца Филипа. Он умер 9 апреля в возрасте 99 лет.