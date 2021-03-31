Русские тоже умеют снимать. Топ-5 картин, которые зашли на Западе

Российские фильмы не раз собирали миллионы долларов в зарубежном прокате. А известный стриминговый сервис Netflix уже приобрел права на множество лент, полюбившихся зрителям по всему миру. Собрали топ-5 картин, получивших популярность на Западе.

«Спутник»

Сюжет фильма разворачивается вокруг советского космонавта Владимира Вешнякова. В 1983 году мужчина возвращается на Землю с инопланетным существом внутри себя. Нейрофизиологу Татьяне Климовой в секретной лаборатории предстоит придумать способ, как отделить инопланетянина от космонавта.

Фильм режиссера Егора Абраменко вышел на экраны весной 2020 года. В главных ролях снялись Оксана Акиньшина, Петр Федоров и Федор Бондарчук. В первый день американского проката ленте удалось собрать 12 тысяч долларов. По данным агрегатора рецензий Rotten Tomatoes, «Спутник» получил 89% положительных отзывов в англоязычной прессе.

В марте 2021 года сразу три студии решили заняться производством ремейка российского фильма. Над лентой будут работать XYZ Films, Village Roadshow Pictures и 6th & Idaho. От последней студии продюсером ремейка станет Мэтт Ривз, снявший предстоящего «Бэтмена». Федор Бондарчук и Илья Стюарт стали продюсерами от российских студий Vodorod Pictures и Hype Film.

Съемки должны начаться в 2022 году. Дата выхода западного «Спутника» пока не сообщается.

«Никто»

Американский прокат в марте возглавил фильм «Никто» российского режиссера Ильи Найшуллера. За выходные ленте удалось собрать 6,7 миллиона долларов. В международном прокате фильм собрал еще пять миллионов долларов. При этом картина, в которой снимались как американские, так и российские актеры, понравилась не только зрителям, но и критикам.

В фильме рассказывается история обычного на первый взгляд мужчины, решившего спасти женщину в автобусе от бандитов. Позже он узнает, что один из хулиганов является братом влиятельного русского мафиозника.

«Серебряные коньки»

Эта картина погружает зрителей в предновогодний Петербург 1899 года. Молодая аристократка Алиса знакомится с сыном фонарщика Матвеем, получившем в наследство серебряные коньки. После этой встречи меняются судьбы двух людей из совершенно разных миров.

Фильм вышел на большие экраны в декабре 2020 года. Кассовые сборы в мире превысили шесть миллионов долларов. Права на российскую ленту уже приобрел Netflix. Она выйдет под брендом Netflix Originals («Оригинальный фильм Netflix») и станет первым полнометражным фильмом в этой категории. Кино переведут на несколько десятков языков.

«Метод»

Сериал метод тоже можно посмотреть на платформе Netflix. Первый сезон вышел в 2015 году, а продолжение зрители смогли увидеть лишь в январе 2020-го. Главный герой истории — Родион Меглин. Он работает следователем и раскрывает самые сложные убийства. Его стажером становится выпускница юрфака Есеня, которая пытается сработаться с профессионалом.

Режиссером сериала стал Юрий Быков, а в главных ролях можно увидеть Константина Хабенского, Паулину Андрееву, Александра Цекало и Алексея Серебрякова.

«Эпидемия»

Этот сериал попал в подборку сервиса во время пандемии коронавируса. Сюжет разворачивается вокруг нового смертельного вируса. Зараженные умирают в течение всего нескольких дней, поэтому все остальные начинают отчаянно сражаться за жизнь.

Сериал сняли по мотивам романа российской писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро». Работа была переведена на 12 языков мира. Сценарий для ленты написал Роман Кантор, а режиссером стал Павел Костомаров. Премьера состоялась осенью 2019 года. 2 сентября 2020 года стало известно, что права на сериал приобрел сервис Netflix.