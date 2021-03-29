Житель Подмосковья 6 лет склонял детей за деньги рисковать жизнью. Психологи объяснили его действия

Жителя Подмосковья Никиту Лебедева обвинили в покушение на убийство. На протяжении шести лет он предлагал детям и подросткам за деньги рисковать жизнью: высовываться из окон, висеть на карнизах и прыгать по крышам. «Вербовал» детей мужчина через соцсети, пока следствие не знает о летальных случаях, к которым он мог быть причастен.

В Москве полиция задержала 32-летнего Никиту Лебедева. Мужчину обвиняют в покушении на убийство: с 2015 года он писал в соцсетях детям и подросткам и предлагал деньги, если они пришлют ему фото- или видеодоказательства того, что выполняли опасные для жизни трюки, например, свешивались из окна многоэтажки, висели на карнизе снаружи дома или катались по крышам. Причем чем выше этаж, тем больше денег мужчина готов был заплатить.

По версии следствия, мужчина «манипулировал сознанием несовершеннолетних, использовал приемы психологического воздействия», чтобы заставить их подвергнуть свою жизнь опасности.

«Если ты согласен сотрудничать и зарабатывать, то нужно будет научиться этому трюку. Не переживай, если ты в первый раз будешь пробовать, то мы бесплатное обучение предоставим по ВК»; «Я просто ищу смелых ребят для нашего проекта. Ты же любишь крыши и высоту?» — писал он.

Среди его «жертв» дети разных возрастов от 10 лет. В материалах дела есть переписки Лебедева с детьми — он связывался с ними в социальных сетях под разыми именами: «Кирилл Афанасьев», «Никита Абрамов» и «Светлана Расхожева». Некоторые дети отказывались, несмотря на то, что мужчина предлагал деньги за выполненное «задание», уговаривал, ссылаясь на то, что с ним «много кто сотрудничает».

Один из детей отказался, так как посчитал, что он слишком юн для такого — всего 11 лет. Мужчина же заверил, что можно уже с 10, если ребенок пройдет обучение, а с 12 лет можно обойтись и без него. Пока следствие не знает о случаях, в которых дети гибли при выполнении «заданий» Лебедева.

Также есть сведения о том, что Лебедев «для своего удовольствия» коллекционировал видео и фотографии, которые просил у детей в качестве доказательства того, что они действительно рисковали и выполняли его задания, передает РИА «Новости».

Правоохранители установили, что Лебедев причастен как минимум к 13 уголовным делам, связанным с преступлениями против подростков в московском регионе за последние шесть лет.

Руферы против

Следственные органы уверены, что те действия, которые предлагал совершать детям за деньги Лебедев, можно отнести к руфингу — неформальной молодежной субкультуре, включающей в себя посещение крыш. Однако в самом сообществе с этим не согласны, рассказал «360» руфер, экскурсовод по крышам Москвы Игорь Адрионов.

Руферы — это люди, которые гуляют по крышам, делают фотографии города, организовывают романтические свидания, фотосессии. То есть это не относится к чему-то экстремальному, это чисто эстетическое наслаждение Игорь Адрионов руфер, экскурсовод по крышам Москвы.

В сообществе руферов негативно относятся к вовлечению в подобную деятельность несовершеннолетних — слишком хорошо понимают риски и ответственность, а потому никаких челенджей, тем более опасных для жизни, не организовывают. Более того, Адрионов отметил, что московские руферы довольно тесно общаются, а Никиту Лебедева в их кругу не знают.

«Это просто какой-то больной человек, который придумал, что он относится к руферам, потому что предлагал на крышу залезать, но он не относится к руферам никак», — заключил он.

Симптомы расстройства

Психолог Павел Жавнеров уверен, что причин у поведения Лебедева может быть несколько, но все они имеют общественно опасную окраску. В первую очередь психолог предположил, что мужчина мог просто завидовать подросткам, решавшимся на подобные опасные действия, или же ненавидеть их.

«Он может считать детей, которые так себя ведут, теми, кто не должен существовать», — объяснил врач.

Во фрагменте допроса Лебедева, который опубликовали в Сети, мужчина говорит, что с детства с друзьями лазал сначала по гаражам, а потом и по зданиям. Но осуществлял ли подозреваемый что-то подобное во взрослом возрасте, не известно.

Это могут быть какие-то психические расстройства — не в чистом виде, а в виде жестких убеждений. Например, что родители должны следить за своими детьми, а он таким образом пытается отработать какие-то ситуации в прошлом, что родителям было наплевать и с кем-то из его близких произошел несчастный случай Павел Жавнеров психолог, специалист по тревожным расстройствам.

Доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин уверен, что следует поработать с детьми, которые вступали в контакт с Лебедевым. Они, вероятно, смогут рассказать и об их взаимодействиях. Он также отметил, что преступники зачастую могут производить хорошее впечатление, втираться в доверие — не только к детям, но и к взрослым.

«При некоторых заболеваниях имеет место „маска нормальности“, то есть психически больной часто умеет вызывать симпатию у коллег, у детей, но на определенном этапе он эту „маску нормальности“ снимает», — заявил Гарифуллин.

Еще одним возможным мотивом Жавнеров назвал удовольствие от процесса, от ощущения власти и контроля над детьми, которые соглашались играть на него условиях.

Азарт и деньги

Рамиль Гарифуллин также предположил, что Лебедев мог специально выбирать детей из неблагополучных семей, в трудном материальном положении или просто с неустоявшейся психикой.

«Он мог предлагать это как способ для ребенка стать другим, обещая через „методику“ как-то изменить личность», — объяснил он.

Семейный психотерапевт, детский психолог и нейропсихолог Наталья Наумова заявила, что для самих детей привлекательной могла в предложении Лебедева показаться как возможность получить легкие деньги, так и получить некоторую известность.

«Ребенок думает, что он снимет ролик, это появится в Сети, то есть он и деньги заработает, и популярность получит — для подростков очень важно, чтобы они были заметны, популярны, им важно признание окружения», — уверена Наумова.

В любом риске для подростка первостепенно показать своим друзьям, сверстникам, старшим ребятам, своим родителям, что они очень многое могут, что они взрослые, самостоятельные, смелые Наталья Наумова семейный психотерапевт, детский психолог и нейропсихолог.

Причем способов оградить подростка от такого поведения не так много. Главное в таких ситуациях — не запрещать, объяснила врач. Ведь запрет только подогревает желание подростка. Психолог советует больше открыто разговаривать с подростками на такие темы, приглашать к диалогу и обсуждению.

«Рассуждая, ребенок сам придет к выводу, какую он извлечет пользу, какие будут риски — сопоставит и приме свое решение. Это не будет поспешным решением, и велика вероятность, что оно будет в пользу сохранности жизни», — заключила она.