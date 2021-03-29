Ремейк российского фильма «Спутник» снимут в Голливуде

В Голливуде снимут ремейк российского блокбастера «Спутник». Производством ремейка займутся три студии: XYZ Films, Village Roadshow Pictures, выпустившая «Джокера, и 6th & Idaho, руководителем которой является Мэтт Ривз, режиссер предстоящего «Бэтмена».

От студии 6th & Idaho Ривз выступает продюсером ремейка «Спутника» вместе с Адамом Кэссэном и Рэфи Кроном, сообщил портал Deadline. Федор Бондарчук и Илья Стюарт стали продюсерами от российских студий Vodorod Pictures и Hype Film.

Режиссер оригинального «Спутника» Егор Абраменко стал исполнительным продюсером ремейка вместе с Алиной Тяжловой, Павлом Бурей и Милой Розановой.

Курировать производство англоязычной картины будет Джиллиан Апфельбаум. Она была одним из продюсеров «Наркокурьера» Клинта Иствуда.

Дата выхода западной версии «Спутника» пока не сообщается. Известно только, что старт съемок ремейка планируются на начало 2022 года.

«Спутник» — российский фантастический триллер. Сюжет ленты рассказывает о советском космонавте, который возвращается на Землю с инопланетным существом. Главные роли в картине исполнили Петр Федоров и Оксана Акиньшина.

В сентябре 2020 года дебютная работа российского режиссера Егора Абраменко «Спутник» заняла первое место в категории «хоррор» и пятое в разделе «кино» американского iTunes. Это первый отечественный фильм, который возглавил рейтинг предпочтений пользователей сервиса в США.