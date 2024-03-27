Культура 27 марта 2024, 01:34 «За невинно убиенных». Группа «Пикник» выпустила песню в память о жертвах теракта Группа «Пикник» выпустила песню в память о жертвах теракта РИА «Новости»

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Группа «Пикник» опубликовала в Сети песню «За невинно убиенных» в память о жертвах теракта в Crocus City Hall. Видео появилось на Youtube-канале коллектива.

В ролике на фоне горящей свечи звучит песня «За невинно убиенных». Композиция заканчивается 40 секундами тишины — предположительно, это минута молчания в память о людях, погибших в теракте в Crocus City Hall.

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«Из огня в огонь, из слова в слово, Душа душу зажигает. В небесах охрипший ветер, Отпеванье начинает. Там, где ты земли коснулся, Новый колос прорастает», — звучат слова песни.

Впервые песня «За невинно убиенных» вышла 30 лет назад — в альбоме «Немного Огня» 1994 года.

Нападение на Crocus City Hall, где планировалось выступление группы «Пикник» произошло в пятницу, 22 марта. Террористы с автоматами расстреливали зрителей и работников концертного зала, после чего подожгли здание. Во время теракта погибла помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер.

В среду, 27 марта, должен состояться концерт группы в Санкт-Петербурге. Музыканты приняли решение не отменять выступление, а собранные средства направить пострадавшим и семьям погибших в теракте.